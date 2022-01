Asiens Börsen uneinheitlich -- GlaxoSmithKline lehnt Milliardenangebot von Unilever für Konsumgütersparte ab -- LEG-CFO sieht in Portfolioausbau wichtigen strategischen Schritt -- Boeing im Fokus

Microsoft: Zerstörerische Schadsoftware auf Regierungs-PCs in Ukraine. Richter reduziert Santander-Entschädigungszahlung an Andrea Orcel. Haaland-Kritik eröffnet finalen Vertragspoker - BVB in den nächsten Spielen ohne Emre Can. MV Werften: Verkauf der Bremerhavener Lloyd-Werft ohne Genting. US-Bundesstaaten wollen ihre Kartellklage gegen Facebook retten.

Werbung

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Freitag von den Zinssorgen belastet. Der DAX gab bereits zur Handelseröffnung nach und bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Damit fiel er wieder unter die zuletzt umkämpfte 16.000er Marke, um die er seit dem Jahresstart erneut ringt. Letztlich notierte er 0,93 Prozent im Minus bei 15.883,24 Punkten. Der TecDAX startete ebenfalls mit einem Abschlag in den letzten Handelstag der Woche und fiel anschließend tiefer in die Verlustzone. Zum Handelsende notierte er 1,68 Prozent tiefer bei 3.532,97 Zählern. Die hohe Inflation bleibt das zentrale Thema an den Börsen. Anleger machen sich Sorgen um möglicherweise bald steigende Zinsen. So sprachen sich auch mehrere Fed-Mitglieder bereits am Donnerstag für eine zeitnahe Anhebung des Leitzinses aus, was eine noch schnellere Straffung der Geldpolitik immer wahrscheinlicher macht. "Wir erwarten nun, dass die Fed die Zinsen im März anheben wird. Dies wird dann die erste von vier prognostizierten Zinserhöhungen in diesem Jahr", schrieb am Morgen die Credit Suisse. Daneben richteten sich die Blicke auf die anlaufende Berichtssaison, welche vom US-Bankensektor eingeläutet wurde. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten blieben am Freitag in Deckung. Der EuroSTOXX 50 verbuchte zum Start einen Verlust in Höhe von 0,20 Prozent auf 4.307,48 Zähler. Auch im weiteren Handelsverlauf blieb er schwach und verabschiedete sich schließlich mit einem Minus von 1,01 Prozent bei 4.272,19 Einheiten ins Wochenende. Die Märkte hatten weiter mit der extrem hohen Inflation und damit verbundenen Zinsängsten zu kämpfen. Insbesondere in den USA äußerten sich Zentralbanker jüngst immer aggressiver zu den Gegenmaßnahmen. Die Aufmerksamkeit richtete sich am Freitag auf eine Rede der EZB-Chefin Christine Lagarde. Hinzu kommen am Abend weitere Reden von den Fed-Mitgliedern Patrick T. Harker und John Williams. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich zum Ende der Woche uneinheitlich. Der Dow Jones ging am Freitag schwächer in den Handel und gab anschließend weiter nach. Zum Ertönen der Schlussglocke notierte er 0,56 Prozent im Minus bei 35.911,22 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich derweil in der Gewinnzone, nachdem er zum Start noch nachgegeben hatte. Letztlich legte er um 0,59 Prozent auf 14.893,75 Zähler zu. Im Fokus der Anleger blieb weiterhin die extrem hohe Inflation und die befürchteten Folgen für die Geldpolitik der US-Notenbank. Inzwischen sprechen sich immer mehr Notenbanker für striktere Maßnahmen der Fed zur Bekämpfung der Inflation aus. So sagte Charles Evans, die aufgeblähte Bilanz der Notenbank könnte schneller als erwartet zurückgefahren werden. Eine erste Leitzinserhöhung wird am Markt im März erwartet. Daneben zog die anlaufende Quartalsberichtssaison die Blicke der Anleger auf sich. Diese startete am Freitag mit den großen US-Banken: JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo legten ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken