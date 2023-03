Nach US-Leitzinserhöhung: DAX startet mit leichten Abgaben -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Heidelberg Materials verspricht höhere Dividende -- CS, HORNBACH, Scout24, PATRIZIA im Fokus

Nachdem die US-Notenbank Fed am Mittwochabend den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht hat, nahmen die Anleger in den USA schlussendlich Reißaus. Die schlechte Stimmung schwappt auch nach Deutschland über. Einige Investoren hatten wegen des jüngsten Bankenbebens auf eine Zinspause gehofft.

Anleger in Franken halten sich am Donnerstag zurück.

Die US-Notenbank Fed hob die Zinsen wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte an. Fed-Chef Jerome Powell verdeutlichte außerdem, dass es im Kampf gegen die Inflation noch nicht zu Zinssenkungen kommen werde.

Europas Börsen zeigen sich am Donnerstag in Rot.

An der Wall Street sorgte die Fed am Mittwoch für einiges an Volatilität und letztlich einen tiefroten Handelsschluss.

So ging der Dow Jones um 1,63 Prozent schwächer bei 32.030,11 Punkten aus der Sitzung. Der Index legte zwar nach dem US-Leitzinsentscheid zunächst zu, Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz ließen ihn dann aber tief ins Minus rutschen. Auch der NASDAQ Composite beendete den Handel bei 11.669,96 Punkten mit einem Verlust von 1,6 Prozent. Die US-Techwerte hatten kaum verändert eröffnet und nach dem Fed-Entscheid zunächst kräftig zugelegt. Dann gerieten aber auch sie deutlich unter Druck und fielen tief.

Die Anleger richteten ihre Aufmerksamkeit zur Wochenmitte auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die um 19 Uhr (MEZ) verkündet wurde. Wie von den meisten Marktbeobachtern erwartet, erhöhte die Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte, womit er nun in einer Spanne zwischen 4,75 Prozent und 5,0 Prozent liegt. Es war die neunte Zinserhöhung in Folge.

Auf der anschließenden Pressekonferenz machte Fed-Chef Powell dann allerdings klar, dass die FOMC-Mitglieder in diesem Jahr keine Zinssenkungen sehen, die Zinssätze möglicherweise aber bald aufgrund der Turbulenzen im Bankensystem nicht mehr erhöht werden. Auch jetzt sei bereits über eine Zinspause nachgedacht worden, so Powell.

