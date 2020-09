Die europäischen Aktienmärkte dürften am Donnerstag abgeben.

Der EuroSTOXX 50 präsentiert sich im vorbörslichen Handel zeitweise bei 3.150 Stellen klar im Minus.

Die internationalen Vorgaben sind am Donnerstag schwach: Sowohl an der Wall Street am Vorabend als auch in Asien heute sind die Vorzeichen rot. Belastende Faktoren sind dabei die US-Verhandlungen über ein Konunkturpaket, die Sorgen über eine chaotische Wahl in den USA sowie über die Lage in der Corona-Pandemie.

