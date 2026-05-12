AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

70,00 EUR +0,04 EUR +0,06 %
STU
69,88 EUR -0,18 EUR -0,26 %
HAML
Marktkap. 135,62 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

Bernstein Research

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

13:16 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Outperform" belassen. Die Absatzmengen seien im ersten Quartal so gut gewesen wie seit drei Jahren nicht mehr, schrieb Trevor Stirling am Montagabend nach Investorenveranstaltungen mit dem Management des Brauereikonzerns. Die Aktie habe sich seit Jahresbeginn um 25 Prozent besser als der Markt entwickelt und werde mit einem 40-prozentigen Aufschlag auf die Konkurrenz gehandelt, aber nur mit einer 17-prozentigen Prämie auf den europäischen Markt./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 04:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
69,74 €		 Abst. Kursziel*:
26,18%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
70,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,71%
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

