NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Outperform" belassen. Die Absatzmengen seien im ersten Quartal so gut gewesen wie seit drei Jahren nicht mehr, schrieb Trevor Stirling am Montagabend nach Investorenveranstaltungen mit dem Management des Brauereikonzerns. Die Aktie habe sich seit Jahresbeginn um 25 Prozent besser als der Markt entwickelt und werde mit einem 40-prozentigen Aufschlag auf die Konkurrenz gehandelt, aber nur mit einer 17-prozentigen Prämie auf den europäischen Markt./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 04:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
69,74 €
|Abst. Kursziel*:
26,18%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
70,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,71%
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
