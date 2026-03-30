ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

68,20 EUR +0,66 EUR +0,98 %
STU
68,32 EUR +0,90 EUR +1,33 %
HAML
Marktkap. 125,25 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

Jefferies & Company Inc.

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

08:16 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Er liege mit seiner Schätzung für das Auftragswachstum über der Konsensschätzung, schrieb Rizk Maidi in einem Ausblick am Dienstag. Der Bau von Datenzentren dürfte sich in der Sparte Elektrifizierung des Industriegüterherstellers positiv niederschlagen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
57,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
62,18 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,33%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

