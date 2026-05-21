Air Liquide Aktie
Marktkap. 102,17 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 185 auf 175 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Air Liquide zählt Udeshi zwar zu den qualitativ besseren Unternehmen, deren Bewertung allerdings auf langfristigem Durchschnittsniveau liege./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Neutral
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
175,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
177,92 €
|Abst. Kursziel*:
-1,64%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
178,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,15%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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