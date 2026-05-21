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Marktkap. 102,17 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
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WKN 850133

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ISIN FR0000120073

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Symbol AIQUF

JP Morgan Chase & Co.

Air Liquide Neutral

08:36 Uhr
Air Liquide Neutral
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
178,84 EUR -1,50 EUR -0,83%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 185 auf 175 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Air Liquide zählt Udeshi zwar zu den qualitativ besseren Unternehmen, deren Bewertung allerdings auf langfristigem Durchschnittsniveau liege./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Neutral

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
177,92 €		 Abst. Kursziel*:
-1,64%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
178,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,15%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
198,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

08:36 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.05.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
29.04.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
29.04.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
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