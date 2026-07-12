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Symbol ALIZF

Jefferies & Company Inc.

Allianz Hold

08:11 Uhr
Allianz Hold
Aktie in diesem Artikel
Allianz
420,80 EUR -1,30 EUR -0,31%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Hold

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
420,40 €		 Abst. Kursziel*:
-22,69%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
420,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,77%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
422,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

08:11 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
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15.06.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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15.05.26 Allianz Kaufen DZ BANK
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