Alstom Aktie
Marktkap. 7,69 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 21,50 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach dem schwachen zweiten Geschäftshalbjahr 2025/26 und Ausblick auf 2026/27 kappte Daniela Costa am Freitag ihre Schätzungen für den Industriekonzern./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 06:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Sell
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
18,50 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
17,01 €
|Abst. Kursziel*:
8,73%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
17,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,18%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|09:41
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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