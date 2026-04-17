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Symbol AOMFF

Goldman Sachs Group Inc.

Alstom Sell

09:41 Uhr
Alstom Sell
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
17,26 EUR 0,65 EUR 3,88%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 21,50 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach dem schwachen zweiten Geschäftshalbjahr 2025/26 und Ausblick auf 2026/27 kappte Daniela Costa am Freitag ihre Schätzungen für den Industriekonzern./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 06:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Sell

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
18,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
17,01 €		 Abst. Kursziel*:
8,73%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
17,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,18%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

09:41 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
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