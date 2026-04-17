Goldman Sachs Group Inc.

Alstom Sell

09:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 21,50 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach dem schwachen zweiten Geschäftshalbjahr 2025/26 und Ausblick auf 2026/27 kappte Daniela Costa am Freitag ihre Schätzungen für den Industriekonzern./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 06:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com