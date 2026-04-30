Jefferies & Company Inc.

Apple Hold

15:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple nach Quartalszahlen von 294,91 auf 299,88 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz habe seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Edison Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Währungseffekte herausgerechnet, entsprächen die Erlöse den Erwartungen. Der Ausblick auf das laufende Quartal sei stark, die Margenrisiken blieben aber bestehen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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