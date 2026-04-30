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Symbol AAPL

Jefferies & Company Inc.

Apple Hold

15:51 Uhr
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple nach Quartalszahlen von 294,91 auf 299,88 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz habe seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Edison Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Währungseffekte herausgerechnet, entsprächen die Erlöse den Erwartungen. Der Ausblick auf das laufende Quartal sei stark, die Margenrisiken blieben aber bestehen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Hold

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 299,88
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 279,74		 Abst. Kursziel*:
7,20%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 284,02		 Abst. Kursziel aktuell:
5,58%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 302,48

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

15:51 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.26 Apple Neutral UBS AG
23.04.26 Apple Neutral UBS AG
22.04.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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