arGEN-X Aktie
Marktkap. 41,51 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx von 915 auf 877 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Justin Smith lobte den Antikörperspezialisten für einen reibungslosen, strategisch guten Führungswechsel. Er sieht nun bessere Chancen auf Wachstum bis 2030. Seine Kurszielsenkung resultiert aus der gesunkenen Bewertung der US-Branche./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Outperform
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
877,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
681,60 €
|Abst. Kursziel*:
28,67%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
683,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,37%
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
860,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu arGEN-X N.V.
|11:26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG