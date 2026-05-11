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Bernstein Research

arGEN-X Outperform

11:26 Uhr
arGEN-X Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx von 915 auf 877 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Justin Smith lobte den Antikörperspezialisten für einen reibungslosen, strategisch guten Führungswechsel. Er sieht nun bessere Chancen auf Wachstum bis 2030. Seine Kurszielsenkung resultiert aus der gesunkenen Bewertung der US-Branche./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Outperform

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
877,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
681,60 €		 Abst. Kursziel*:
28,67%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
683,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,37%
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
860,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08.05.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
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