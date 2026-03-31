Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 58,17 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif gab seinen Schätzungen für die Italiener vor dem Quartalsbericht am 21. Mai am Freitag den letzten Feinschliff. Mit seinen Gewinnschätzungen für das erste Quartal sieht er sich operativ sowie unter dem Strich ein Prozent unter dem Konsens./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 09:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 09:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Overweight
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
38,88 €
|Abst. Kursziel*:
5,45%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
38,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,43%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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