JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Overweight

13:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif gab seinen Schätzungen für die Italiener vor dem Quartalsbericht am 21. Mai am Freitag den letzten Feinschliff. Mit seinen Gewinnschätzungen für das erste Quartal sieht er sich operativ sowie unter dem Strich ein Prozent unter dem Konsens./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 09:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 09:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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