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Symbol ARZGF

JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Overweight

13:31 Uhr
Assicurazioni Generali Overweight
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
38,89 EUR 0,24 EUR 0,62%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif gab seinen Schätzungen für die Italiener vor dem Quartalsbericht am 21. Mai am Freitag den letzten Feinschliff. Mit seinen Gewinnschätzungen für das erste Quartal sieht er sich operativ sowie unter dem Strich ein Prozent unter dem Konsens./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 09:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 09:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Overweight

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,88 €		 Abst. Kursziel*:
5,45%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,43%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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