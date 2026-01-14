DAX 25.286 -0,5%ESt50 6.005 -0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 12,98 +1,5%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.013 -0,4%Euro 1,1631 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.602 -0,5%
AstraZeneca Aktie

164,95 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
152,67 CHF +0,20 CHF +0,13 %
BRX
Marktkap. 250,74 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZNCF

JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

08:46 Uhr
AstraZeneca Overweight
AstraZeneca PLC
164,95 EUR 0,00 EUR 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Briten hätten ihr Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar für 2030 bekräftigt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach der Präsentation auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Auch für die Zeit danach sei das Management sehr optimistisch./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
165,65 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
150,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

08:46 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
06.01.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 steigt zum Handelsende
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochnachmittag freundlich
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags fester
finanzen.net Aufschläge in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Mittwochmittag steigen
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca steigt am Mittwochmittag
Zacks Astrazeneca (AZN) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
Business Times Walmart to join Nasdaq 100 on Jan 20 as AstraZeneca exits
Zacks Astrazeneca (AZN) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
Zacks Here's Why Astrazeneca (AZN) is a Strong Momentum Stock
Zacks Astrazeneca (AZN) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Berkshire Hathaway, AstraZeneca, Intel, Kingsway Financial and BK Technologies
Zacks Top Stock Reports for Berkshire Hathaway, AstraZeneca & Intel
Zacks Here's Why Astrazeneca (AZN) is a Strong Value Stock
