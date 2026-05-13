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Bernstein Research

AUMOVIO Market-Perform

09:26 Uhr
AUMOVIO Market-Perform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Autozulieferer müsse wohl erst noch richtig überzeugen, schrieb Harry Martin am Mittwochnachmittag nach dem Quartalsbericht mit Blick auf die schwache Kursentwicklung seit dem Börsengang./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
36,45 €		 Abst. Kursziel*:
4,25%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
36,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,97%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-News: AUMOVIO strengthens the competitiveness of its Research and Development
EQS Group EQS-AFR: AUMOVIO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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