Beiersdorf Aktie
Marktkap. 17,16 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Das organische Wachstum des Konsumgüterkonzerns liege noch unter den bereits gedämpften Erwartungen sowie den Unternehmensaussagen von Anfang März, schrieb David Hayes am Dienstag in einer ersten Reaktion. Vor diesem Hintergrund erschienen die bestätigten Umsatz- und Margenziele hoffnungsvoll. Dass die Aktie auf einem Zehnjahrestief notiere, mildere zudem die verfehlten Erwartungen sowie die Glaubwürdigkeitsprobleme etwas ab./rob/gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
75,28 €
|Abst. Kursziel*:
14,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
75,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,00%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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