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Marktkap. 50,78 Mrd. EUR

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WKN 519000

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Symbol BAMXF

JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

09:01 Uhr
BMW Overweight
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi aktualisierte am Montag seine Prognosen für die Münchner. Er erwartet mit Blick auf den Quartalsbericht am 6. Mai, dass der Jahresstart gut gelaufen ist./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Overweight

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
83,04 €		 Abst. Kursziel*:
20,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
82,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,33%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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