Goldman Sachs Group Inc.

BNP Paribas Buy

08:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 105 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen für die Franzosen am Freitag an die Resultate des ersten Quartals an. Bei seinem Kursziel berücksichtigt er nun teilweise bereits die Prognosen für 2028./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:55 / BST

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