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Marktkap. 98,18 Mrd. EUR

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WKN 887771

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ISIN FR0000131104

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Symbol BNPQF

Goldman Sachs Group Inc.

BNP Paribas Buy

08:11 Uhr
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 105 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen für die Franzosen am Freitag an die Resultate des ersten Quartals an. Bei seinem Kursziel berücksichtigt er nun teilweise bereits die Prognosen für 2028./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
89,71 €		 Abst. Kursziel*:
20,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
86,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,58%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
106,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

08:11 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 BNP Paribas Halten DZ BANK
05.05.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
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30.04.26 BNP Paribas Buy UBS AG
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