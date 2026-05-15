BNP Paribas Aktie
Marktkap. 98,18 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 105 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen für die Franzosen am Freitag an die Resultate des ersten Quartals an. Bei seinem Kursziel berücksichtigt er nun teilweise bereits die Prognosen für 2028./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Buy
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
108,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
89,71 €
|Abst. Kursziel*:
20,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
86,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,58%
|
Analyst Name:
Chris Hallam
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
106,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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