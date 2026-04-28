DAX 23.955 -0,3%ESt50 5.816 -0,3%MSCI World 4.597 -0,4%Top 10 Crypto 9,5365 -1,3%Nas 24.567 -0,4%Bitcoin 64.872 -0,4%Euro 1,1689 -0,2%Öl 119,0 +7,0%Gold 4.551 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX letztlich tiefer -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank mit Gewinnsprung -- TUI, Micron, ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Zahlen beflügeln adidas-Aktie: Starkes Wachstum übertrifft Erwartungen - Ausblick bestätigt Zahlen beflügeln adidas-Aktie: Starkes Wachstum übertrifft Erwartungen - Ausblick bestätigt
Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
189,40 EUR -7,16 EUR -3,64 %
STU
221,92 USD -8,79 USD -3,81 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 155,83 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
189,40 EUR -7,16 EUR -3,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing angesichts einer Großbestellung mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Bei dem Auftrag von Copa Airlines über 40 737-Max nebst einer Option über 20 weitere Flugzeuge handele es sich um einen zuvor nicht offengelegten Deal, schrieb Sheila Kahyaoglu am Dienstagabend./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:21 / P.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:21 / P.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 230,72		 Abst. Kursziel*:
27,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 221,92		 Abst. Kursziel aktuell:
32,93%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

12:51 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
28.04.26 Boeing Kaufen DZ BANK
28.04.26 Boeing Outperform Bernstein Research
27.04.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

RSS Feed
