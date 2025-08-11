DAX 24.025 -0,2%ESt50 5.336 +0,1%Top 10 Crypto 16,80 +2,4%Dow 44.416 +1,0%Nas 21.654 +1,3%Bitcoin 102.284 +0,0%Euro 1,1668 +0,5%Öl 66,17 -0,8%Gold 3.349 +0,1%
Boeing Aktie

Boeing Aktien-Sparplan
198,98 EUR +3,00 EUR +1,53 %
STU
231,43 USD +5,43 USD +2,40 %
BTT
Marktkap. 147,17 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

RBC Capital Markets

Boeing Outperform

20:36 Uhr
Boeing Outperform
Boeing Co.
198,98 EUR 3,00 EUR 1,53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die Flugzeugauslieferungen für Juli sieht Analyst Ken Herbert vor allem die Zahlen für die 737 Max und die 787 positiv. Insgesamt dürften die 48 Auslieferungen den Erwartungen der Investoren entsprochen haben, schrieb er am Dienstag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 231,20		 Abst. Kursziel*:
8,13%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 231,43		 Abst. Kursziel aktuell:
8,02%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 240,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

20:36 Boeing Outperform RBC Capital Markets
05.08.25 Boeing Kaufen DZ BANK
30.07.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.25 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.25 Boeing Buy UBS AG
mehr Analysen

