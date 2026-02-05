Continental Aktie
Marktkap. 14,15 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Berichtssaison im Reifensektor sei früher als gedacht eingeläutet worden, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von Michelin habe es positive Eckdaten gegeben, von Continental dagegen negative. Der Experte sieht den Konkurrenten Bridgestone mit Blick auf die Quartalszahlen in der besten Ausgangslage./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Continental
Zusammenfassung: Continental Market-Perform
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
70,46 €
|Abst. Kursziel*:
-6,33%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
70,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,91%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|15:51
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|03.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:51
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|03.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15:51
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital