Continental Aktie

70,90 EUR +0,16 EUR +0,23 %
STU
Marktkap. 14,15 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

Continental AG
70,90 EUR 0,16 EUR 0,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Berichtssaison im Reifensektor sei früher als gedacht eingeläutet worden, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von Michelin habe es positive Eckdaten gegeben, von Continental dagegen negative. Der Experte sieht den Konkurrenten Bridgestone mit Blick auf die Quartalszahlen in der besten Ausgangslage./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
70,46 €		 Abst. Kursziel*:
-6,33%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
70,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,91%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

