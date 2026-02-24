DAX 24.986 +0,0%ESt50 6.117 +0,0%MSCI World 4.546 +0,1%Top 10 Crypto 8,1745 -0,1%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.119 +1,3%Euro 1,1803 +0,2%Öl 71,18 +0,0%Gold 5.187 +0,8%
Continental Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen. Conti bleibt sein Favorit im europäischen Reifensektor, wie Akshat Kacker am Dienstagabend schrieb. Die Branche profitiere weiter von der Dollar-Schwäche, nachlassender Inflation und gesunden Preisen. Die Abspaltung von ContiTech laufe nach Plan./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
74,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
75,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

08:01 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
03.02.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Continental Buy UBS AG
29.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Continental Aktie News: Continental tendiert am Dienstagvormittag fester
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Nachmittag in Rot
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX fällt mittags
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zu
finanzen.net Continental Aktie News: Continental verliert am Montagmittag
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX mit positivem Vorzeichen
Benzinga Australia: A Continental Powerhouse with Resource Wealth And Strategic Potential
EQS Group EQS-AFR: Continental AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental Releases Preliminary Figures for Fourth Quarter and Fiscal 2025 – ContiTech’s Adjusted EBIT Margin Below Target Range
Zacks What Makes Continental (CTTAY) a New Buy Stock
Zacks Continental (CTTAY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Is DFA Continental Small Company I (DFCSX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
EN, TheGuardian Continental thrift: five of the best cities in Europe for vintage shopping
EQS Group EQS-News: Continental Reaches Key Milestones in Its Realignment
