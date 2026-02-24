Continental Aktie
Marktkap. 14,43 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen. Conti bleibt sein Favorit im europäischen Reifensektor, wie Akshat Kacker am Dienstagabend schrieb. Die Branche profitiere weiter von der Dollar-Schwäche, nachlassender Inflation und gesunden Preisen. Die Abspaltung von ContiTech laufe nach Plan./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
74,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
75,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
