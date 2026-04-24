DAX 24.989 +2,4%ESt50 6.007 +2,3%MSCI World 4.704 +0,6%Top 10 Crypto 10,42 +0,2%Nas 25.326 +1,0%Bitcoin 69.607 +0,8%Euro 1,1775 +0,7%Öl 102,4 -7,1%Gold 4.704 +3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Intel 855681 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt 25.000er-Marke -- Chinas Börsen schließen fester -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, Chipaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Chip-Kaufrausch treibt Samsung über die Billlionenmarke: Rekordrally bei SK hynix, Intel, Micron & Co. ungebrochen Chip-Kaufrausch treibt Samsung über die Billlionenmarke: Rekordrally bei SK hynix, Intel, Micron & Co. ungebrochen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
66,86 EUR +4,78 EUR +7,70 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 12,24 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,97%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

11:06 Uhr
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
66,86 EUR 4,78 EUR 7,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem künftig reinen Reifenhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie starke Margen. Die Zielsetzungen seien bestätigt worden und der Verkauf der Kautschuk- und Kunststoffsparte Contitech bleibe auf Kurs./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Overweight

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
66,72 €		 Abst. Kursziel*:
12,41%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
66,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,17%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

11:11 Continental Market-Perform Bernstein Research
11:06 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.04.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 Continental Overweight Barclays Capital
09.04.26 Continental Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

Dow Jones Starke Zahlen Continental-Aktie verteuert sich deutlich : Reifenkonzern überzeugt mit starkem Quartalsergebnis Continental-Aktie verteuert sich deutlich : Reifenkonzern überzeugt mit starkem Quartalsergebnis
dpa-afx ROUNDUP 2: Conti profitiert von solidem Reifengeschäft - Aktie zieht an
finanzen.net Continental-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform
finanzen.net Continental-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Autosektor klar erholt dank Conti und BMW nach Zahlen
finanzen.net DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ROUNDUP: Conti verbessert Rendite mit solidem Reifengeschäft - Aktie zieht an
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart zu
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen
EQS Group EQS-News: Continental Increases Profitability in Tires and ContiTech
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Continental AG: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 65,990,458 shares of Continental AG in connection with a credit transaction
EQS Group EQS-News: Invitation to the Annual Shareholders’ Meeting
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Continental Targets Higher Earnings and Completion of Realignment in 2026
Benzinga Australia: A Continental Powerhouse with Resource Wealth And Strategic Potential
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen