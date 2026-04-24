Continental Aktie
Marktkap. 12,24 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem künftig reinen Reifenhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie starke Margen. Die Zielsetzungen seien bestätigt worden und der Verkauf der Kautschuk- und Kunststoffsparte Contitech bleibe auf Kurs./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
66,72 €
|Abst. Kursziel*:
12,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
66,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,17%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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