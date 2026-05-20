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Jefferies & Company Inc.

CSG Group Buy

08:16 Uhr
CSG Group Buy
Aktie in diesem Artikel
CSG Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CSG von 35 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Landverteidigungssysteme blieben ihr bevorzugtes Subsegment innerhalb des Rüstungssektors, ungeachtet der Bedenken über die Produktrelevanz, die sie als klar überzogen betrachte, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenanalyse vom Donnerstagabend. Bedenken hinsichtlich der Umsetzung von Vorhaben der Unternehmen seien schon eher berechtigt, weshalb sie ihre Bewertungskennziffern kürzte. Den Auftragseingängen komme vor diesem Hintergrund entscheidende Bedeutung zu, um die Stimmung gegenüber Rheinmetall, CSG und Renk wieder aufzuhellen. Gesunkene Bewertungen und ein starkes Ergebniswachstum bis 2030 sprächen für attraktive Einstiegsgelegenheiten./ajx/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CSG Group Buy

Unternehmen:
CSG Group		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,28 €		 Abst. Kursziel*:
55,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,62%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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