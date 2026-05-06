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Bernstein Research

Dürr Outperform

10:41 Uhr
Dürr Outperform
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Die berichteten Ergebnisse hätten auf gewisse Art und Weise die Erwartungen verfehlt, schrieb Philippe Lorrain am Dienstag. Dies liege aber auch daran, dass der Analystenkonsens nicht korrekt angesetzt worden sei. Er selbst zeigte sich in einigen Punkten positiv überrascht./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Outperform

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
21,85 €		 Abst. Kursziel*:
64,76%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
22,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,07%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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