Deutsche Börse Aktie

225,10 EUR -3,60 EUR -1,57 %
STU
Marktkap. 41,74 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

Jefferies & Company Inc.

Deutsche Börse Hold

10:21 Uhr
Deutsche Börse Hold
Deutsche Börse AG
225,10 EUR -3,60 EUR -1,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Höhere Erlöse und eine bessere Kostenentwicklung hätten dem Börsenbetreiber eine überraschend gute operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) beschert, schrieb Tom Mills am Dienstagmorgen. Dennoch habe der Konzern seine Jahresziele bestätigt. Neue mittelfristige Ziele erwartet Mills vom Kapitalmarkt am 10. Dezember./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse Hold

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
226,30 €		 Abst. Kursziel*:
8,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
225,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,84%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
259,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

