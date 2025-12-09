Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 41,17 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Börse von 275 auf 270 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Börsenbetreiber habe auf einem Investorentag neue Geschäftsziele im Erwartungsrahmen verkündet, schrieb der Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Herausforderungen durch die Künstliche Intelligenz und digitale Anlagealternativen sei der Konzern gut positioniert./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Kaufen
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
214,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
215,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|17:36
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|12:26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
