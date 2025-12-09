DAX 24.295 +0,7%ESt50 5.754 +0,8%MSCI World 4.439 +0,3%Top 10 Crypto 12,14 -3,4%Nas 23.561 -0,4%Bitcoin 77.202 -1,8%Euro 1,1749 +0,5%Öl 61,13 -2,2%Gold 4.266 +0,9%
Marktkap. 41,17 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN wurde kopiert
WKN 581005

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
Symbol DBOEF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Börse von 275 auf 270 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Börsenbetreiber habe auf einem Investorentag neue Geschäftsziele im Erwartungsrahmen verkündet, schrieb der Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Herausforderungen durch die Künstliche Intelligenz und digitale Anlagealternativen sei der Konzern gut positioniert./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
214,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
215,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

