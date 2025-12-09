DAX 24.135 +0,0%ESt50 5.728 +0,4%MSCI World 4.431 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.120 -1,9%Euro 1,1716 +0,2%Öl 61,39 -1,8%Gold 4.212 -0,4%
Deutsche Börse Aktie

213,80 EUR -5,80 EUR -2,64 %
STU
Marktkap. 41,17 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
NEU
WKN 581005

NEU
ISIN DE0005810055

NEU
Symbol DBOEF

Barclays Capital

Deutsche Börse Overweight

12:26 Uhr
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
213,80 EUR -5,80 EUR -2,64%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Nach dem Kapitalmarkttag sei sie noch überzeugter von der Fähigkeit es Börsenbetreibers, das Gewinnwachstum zu steigern, schrieb Grace Dargan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
210,80 €		 Abst. Kursziel*:
37,57%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
213,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,64%
Analyst Name:
Grace Dargan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

12:26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
08:01 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
10.12.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
