NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Sector Perform"belassen. Starke Ergebnisse hätten im ersten Quartal erneut gezeigt, dass der Börsenbetreiber dazu in der Lage sei, mit höheren Umsätzen von erhöhter Marktvolatilität zu profitieren, schrieb Ben Bathurst in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Vor diesem Hintergrund begutachtete er nun die Handelsvolumina zum Beginn des zweiten Quartals. Im April hätten sie einen Tick unter dem hohen Vorjahreswert gelegen, doch Anfang Mai sei das Wachstum wieder angesprungen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
242,90 €
|Abst. Kursziel*:
-1,19%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
243,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,52%
|
Analyst Name:
Ben Bathurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
