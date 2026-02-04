Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 141,28 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Paul Sidney bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung auf die von dem Konzern für Deutschland angekündigte Preiserhöhung für einen Teil seiner Internet-Bestandskunden. Dieser Schritt nach oben sei positiv für den hiesigen Telekommunikationsmarkt und stärke seine Zuversicht, dass sich die Marktbedingungen und das Wachstum in Deutschland in den nächsten 12 bis 18 Monaten verbessern können./la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
35,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,59 €
|Abst. Kursziel*:
15,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,22%
|
Analyst Name:
Paul Sidney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
