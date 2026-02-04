DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.464 -0,9%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.657 -1,1%Bitcoin 56.087 -9,6%Euro 1,1800 -0,1%Öl 67,90 -1,5%Gold 4.857 -2,2%
Deutsche Telekom Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Deutsche Telekom Buy

19:11 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
30,55 EUR 0,26 EUR 0,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Paul Sidney bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung auf die von dem Konzern für Deutschland angekündigte Preiserhöhung für einen Teil seiner Internet-Bestandskunden. Dieser Schritt nach oben sei positiv für den hiesigen Telekommunikationsmarkt und stärke seine Zuversicht, dass sich die Marktbedingungen und das Wachstum in Deutschland in den nächsten 12 bis 18 Monaten verbessern können./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
35,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,59 €		 Abst. Kursziel*:
15,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,22%
Analyst Name:
Paul Sidney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

29.01.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
27.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
21.01.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
13.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie mit Chartsignal Candlestick Hanging Man
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag seitwärts
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX verliert am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag leichter
Zacks T-Mobile Set to Report Q4 Results: Can Revenue Growth Lift Earnings?
Benzinga Verizon Sues T-Mobile Over $1,000 Savings Claims, Alleges Misleading Ads Despite Prior Regulatory Warnings
Benzinga Here&#39;s How Much $1000 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga Price Over Earnings Overview: T-Mobile US
Zacks Analysts Estimate T-Mobile (TMUS) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
Zacks Should Value Investors Buy Deutsche Telekom (DTEGY) Stock?
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
