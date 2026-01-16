DAX 24.963 -1,3%ESt50 5.929 -1,7%MSCI World 4.509 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.912 -0,9%Euro 1,1641 +0,5%Öl 64,09 -0,2%Gold 4.674 +1,7%
Diageo Aktie

18,70 EUR -0,35 EUR -1,84 %
STU
17,25 CHF -0,86 CHF -4,75 %
BRX
Marktkap. 42,39 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

14:06 Uhr
Diageo Buy
Diageo plc
18,70 EUR -0,35 EUR -1,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo angesichts neuer Zollandrohungen des US-Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit dem Grönland-Konflikt auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Er beschäftige sich nicht mit der Wahrscheinlichkeit von zusätzlichen US-Zöllen auf europäische Importe, schrieb Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schätze aber, dass ein zusätzlicher Zoll von 10 Prozent vom 1. Februar an das operative Ergebnis (Ebit) von Diageo um 2,6 Prozent schmälern würde, während eine Erhöhung auf 25 Prozent ab 1. Juni das Ebit mit 6,5 Prozent belasten würde. Revanche-Maßnahmen seien ausgeklammert. Remy Cointreau dürfte ihm zufolge am stärksten betroffen sein./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:37 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,14 £		 Abst. Kursziel*:
23,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,89 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

14:06 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
15.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
14.01.26 Diageo Neutral UBS AG
