Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

12:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo nach einer endgültigen Vereinbarung der indischen Tochter USL über den Verkauf eines Cricket-Teams in Indien auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Analyst Edward Mundy verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen gewissen Beitrag des Verkaufs zu den Ergebnissen des Spirituosenherstellers. Zudem erwartet er, dass der neue Vorstandschef neue Akzente setzen werde in Bezug auf Kosten, Liquidität und Wachstum der Konzerngruppe./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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