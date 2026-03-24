Diageo Aktie
Marktkap. 34,98 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo nach einer endgültigen Vereinbarung der indischen Tochter USL über den Verkauf eines Cricket-Teams in Indien auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Analyst Edward Mundy verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen gewissen Beitrag des Verkaufs zu den Ergebnissen des Spirituosenherstellers. Zudem erwartet er, dass der neue Vorstandschef neue Akzente setzen werde in Bezug auf Kosten, Liquidität und Wachstum der Konzerngruppe./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,79 £
|Abst. Kursziel*:
45,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
13,77 £
|Abst. Kursziel aktuell:
45,24%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|12:21
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|12:16
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|12:21
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|12:16
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|12:21
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|12:16
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG