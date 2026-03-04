DAX 24.205 +1,7%ESt50 5.871 +1,7%MSCI World 4.491 +0,1%Top 10 Crypto 9,2950 +1,4%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.437 +0,0%Euro 1,1606 -0,2%Öl 83,51 +1,1%Gold 5.161 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt schwelt weiter: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom übertrifft Erwartungen -- Gericht genehmigt Bayer-Deal vorerst
Top News
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX-Erholung wieder Geschichte? Schwacher Handelsstart voraus Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX-Erholung wieder Geschichte? Schwacher Handelsstart voraus
Goldpreis: Seitwärtstendenz auf erhöhtem Niveau Goldpreis: Seitwärtstendenz auf erhöhtem Niveau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DocMorris Aktie

Kaufen
Verkaufen
DocMorris Aktien-Sparplan
5,46 EUR -0,02 EUR -0,27 %
STU
4,94 CHF -0,22 CHF -4,34 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 269,28 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q6J0

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0042615283

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZRSEF

Jefferies & Company Inc.

DocMorris Buy

08:06 Uhr
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
5,46 EUR -0,02 EUR -0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach der Auswertung von E-Rezept-Daten in Deutschland. Die Anzahl aktiver App-Nutzer von Redcare und DocMorris sei im Februar recht stabil geblieben. Die Nutzerzahl von "Mein DM" habe leicht unter deren Niveau gelegen und sei etwas rückläufig. Damit zeige sich weiterhin kein nennenswerter Einfluss auf das Geschäft der etablierten Online-Apotheken nach dem Start der Drogeriekette im Dezember./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Buy

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,95 CHF		 Abst. Kursziel*:
142,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,94 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
142,77%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

08:06 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 DocMorris Sell UBS AG
26.01.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 DocMorris Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

EQS Group DocMorris AG gibt Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt
finanzen.net SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SPI legt zum Handelsende zu
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SPI nachmittags im Plus
EQS Group Vorzeitige Rückzahlung der 6.875%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026
EQS Group DocMorris AG announces changes to its Board of Directors
EQS Group Early redemption of the 6.875% Convertible Bonds due 2026
EQS Group DocMorris repurchases convertible bonds maturing in 2026 with a nominal value of around CHF 14.4 million
EQS Group DocMorris achieves 11.1 per cent revenue growth in 2025 – strong fourth quarter
EQS Group DocMorris accelerates sequential Rx growth and increases non-Rx revenue
EQS Group DocMorris increases Rx revenue by over 40 per cent in the first half of the year and continues to expand its health ecosystem
EQS Group DocMorris AG: Federal Court of Justice confirms admissibility of prescription bonuses
EQS Group gematik extends DocMorris CardLink approval until January 2027
RSS Feed
DocMorris AG (ex Zur Rose) zu myNews hinzufügen