DocMorris Aktie
Marktkap. 269,28 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach der Auswertung von E-Rezept-Daten in Deutschland. Die Anzahl aktiver App-Nutzer von Redcare und DocMorris sei im Februar recht stabil geblieben. Die Nutzerzahl von "Mein DM" habe leicht unter deren Niveau gelegen und sei etwas rückläufig. Damit zeige sich weiterhin kein nennenswerter Einfluss auf das Geschäft der etablierten Online-Apotheken nach dem Start der Drogeriekette im Dezember./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Buy
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,95 CHF
|Abst. Kursziel*:
142,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
4,94 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
142,77%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|08:06
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:06
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:06
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|DocMorris Add
|Baader Bank
|20.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital