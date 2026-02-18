DAX 25.278 +1,1%ESt50 6.103 +1,4%MSCI World 4.542 +0,0%Top 10 Crypto 8,5630 -2,6%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.961 +1,0%Euro 1,1797 +0,1%Öl 70,55 +0,3%Gold 5.019 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas schwächer erwartet -- Nikkei im Plus -- Figma-Umsatz über Erwartungen -- eBay verdient mehr -- Airbus will mehr ausschütten -- Carvana im Fokus
Top News
Carvana-Aktie knickt ein: Zahlen enttäuschen Anleger trotz Rekordjahr Carvana-Aktie knickt ein: Zahlen enttäuschen Anleger trotz Rekordjahr
Verve-Aktie im Plus: Gewinnzone knapp erreicht Verve-Aktie im Plus: Gewinnzone knapp erreicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Enel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Enel Aktien-Sparplan
9,20 EUR -0,09 EUR -0,96 %
STU
8,56 CHF +0,13 CHF +1,54 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 93,69 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 928624

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003128367

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESOCF

Jefferies & Company Inc.

Enel Buy

08:01 Uhr
Enel Buy
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,20 EUR -0,09 EUR -0,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Staatliche Preisvorgaben in Italien dürften sich längerfristig als negativ für Energielieferanten erweisen, schrieb Arturo Murua in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sollte dies zum Großteil bereits im Aktienkurs von Enel eingepreist sein./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:54 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Buy

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,30 €		 Abst. Kursziel*:
7,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,68%
Analyst Name:
Arturo Murua 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

08:01 Enel Market-Perform Bernstein Research
08:01 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
29.01.26 Enel Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag leichter
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt am Mittag im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
finanzen.net STOXX-Handel: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen
finanzen.net Aufschläge in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Montagmittag
Zacks All You Need to Know About Enel (ENLAY) Rating Upgrade to Buy
Zacks What Makes Enel SpA (ENLAY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Here's Why Enel SpA (ENLAY) is a Great Momentum Stock to Buy
reNEWS Enel buys 51MW German wind portfolio
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
Zacks What Makes Enel (ENLAY) a New Buy Stock
RSS Feed
Enel S.p.A. zu myNews hinzufügen