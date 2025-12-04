EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 142,4 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 315 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei die Bedeutung von Smartbrillen für das Wachstumsprofil des Optikkonzerns massiv gestiegen, schrieb Richard Felton am Donnerstagabend. Er sieht auch im kommenden Jahr und darüber hinaus gute Gründe für anhaltenden Optimismus in diesem Bereich./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
304,20 €
|Abst. Kursziel*:
15,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
302,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,55%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
336,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|13:41
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:41
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:41
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|24.11.25
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG