EssilorLuxottica Aktie

302,90 EUR +0,20 EUR +0,07 %
STU
283,33 CHF -0,90 CHF -0,32 %
BRX
Marktkap. 142,4 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

Goldman Sachs Group Inc.

EssilorLuxottica Buy

13:41 Uhr
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
302,90 EUR 0,20 EUR 0,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 315 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei die Bedeutung von Smartbrillen für das Wachstumsprofil des Optikkonzerns massiv gestiegen, schrieb Richard Felton am Donnerstagabend. Er sieht auch im kommenden Jahr und darüber hinaus gute Gründe für anhaltenden Optimismus in diesem Bereich./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
304,20 €		 Abst. Kursziel*:
15,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
302,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,55%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
336,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

13:41 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
28.11.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 EssilorLuxottica Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

dpa-afx KI-Geräte Meta-Aktien höher: Offenbar Kürzungen des Metaverse-Budgets geplant - EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp Meta-Aktien höher: Offenbar Kürzungen des Metaverse-Budgets geplant - EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL
finanzen.net Wie Experten die EssilorLuxottica-Aktie im November einstuften
TraderFox Stocks in Action: Init, EssilorLuxottica, EasyJet, Knorr-Bremse, Rational
TraderFox Stocks in Action: PUMA, Deutsche Börse, Vonovia, Essilor/Luxottica und TAG Immobilien.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel hoch auf 355 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Fresenius, Essilor/Luxottica, Voeastalpine, Nemetschek und Siemens Energy.
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of April 30, 2025
