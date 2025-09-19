EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 126,22 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm in ihrem am Montag vorliegenden Umbauausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober ein Finetuning an aktuelle Makro- und Branchentrends sowie die Währungsentwicklungen vor./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 17:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
267,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
273,70 €
|Abst. Kursziel*:
-2,45%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
274,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,63%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
277,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|10:16
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|10:16
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|10:16
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG