Givaudan Aktie
Marktkap. 31,62 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 4000 auf 3600 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Jahreszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers habe sie ihre Gewinnschätzungen (EPS) wegen eines niedrigeren organischen Umsatzwachstums, Währungseffekten und einer moderat höheren Steuerquote gesenkt, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Geschäfte sollten erst im zweiten Halbjahr anziehen./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3.600,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.994,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
20,24%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.989,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
20,44%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.588,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
