Givaudan Aktie

3.270,00 EUR +49,00 EUR +1,52 %
STU
2.989,00 CHF +63,00 CHF +2,15 %
SWX
Marktkap. 31,62 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Symbol GVDBF

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

10:21 Uhr
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.270,00 EUR 49,00 EUR 1,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 4000 auf 3600 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Jahreszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers habe sie ihre Gewinnschätzungen (EPS) wegen eines niedrigeren organischen Umsatzwachstums, Währungseffekten und einer moderat höheren Steuerquote gesenkt, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Geschäfte sollten erst im zweiten Halbjahr anziehen./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3.600,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.994,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
20,24%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2.989,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
20,44%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.588,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

12:36 Givaudan Neutral UBS AG
10:51 Givaudan Overweight Barclays Capital
10:46 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
10:41 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:21 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

dpa-afx Erwartungen verfehlt Givaudan-Aktie im Minus: Wachstumsschwung lässt nach Givaudan-Aktie im Minus: Wachstumsschwung lässt nach
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI letztendlich mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI klettert letztendlich
finanzen.net Optimismus in Zürich: SPI steigt zum Ende des Donnerstagshandels
finanzen.net Handel in Zürich: SLI im Aufwind
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI-Börsianer greifen am Donnerstagnachmittag zu
finanzen.net SPI aktuell: SPI präsentiert sich nachmittags fester
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Givaudan verlieren deutlich und ziehen Symrise mit runter
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich am Donnerstagmittag fester
