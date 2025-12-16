DAX 23.965 -0,5%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.367 -0,6%Top 10 Crypto 11,44 +0,0%Nas 22.835 -1,2%Bitcoin 73.482 -1,7%Euro 1,1754 +0,0%Öl 59,88 +1,8%Gold 4.329 +0,6%
Continental-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie Continental-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt letztlich unter 24.000-Punkte-Marke Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt letztlich unter 24.000-Punkte-Marke
Hannover Rück Aktie

Marktkap. 31,57 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 294 Euro auf "Buy" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna. Multilinien-Erstversicherern gibt er allgemein den Vorzug vor Rückversicherern. Besonders skeptisch sieht er allerdings Swiss Re./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
294,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
259,00 €		 Abst. Kursziel*:
13,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
260,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
296,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

13:26 Hannover Rück Buy UBS AG
08.12.25 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
24.11.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.25 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Buy-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von UBS AG Buy-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteidigt Stellung am Mittwochmittag
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag höher
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück wird am Dienstagnachmittag ausgebremst
dpa-afx Swiss Re-Aktie gefragt: Naturkatastrophen-Schäden sinken trotz Kalifornien-Bränden
Aktien-Global Hannover Rück: Nachkaufgelegenheit
finanzen.net XETRA-Handel: DAX verbucht mittags Zuschläge
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt ab
finanzen.net DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
EQS Group EQS-News: Hannover Re anticipates continued attractive market environment in 1 January 2026 renewals
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases half-year result and further strengthens balance sheet resilience
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover R&#252;ck SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
