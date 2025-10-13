DAX 24.237 -0,6%ESt50 5.552 -0,3%MSCI World 4.293 +0,2%Top 10 Crypto 15,43 -3,3%Nas 22.661 -0,2%Bitcoin 97.461 -2,2%Euro 1,1608 +0,3%Öl 62,40 -1,6%Gold 4.149 +0,9%
Hannover Rück Aktie

Marktkap. 31,52 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 308 Euro belassen. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung verschlechtere sich zwar im Vergleich zu den goldenen Jahren 2023/2024, bleibe aber voraussichtlich auf einem attraktiven Niveau, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Hannoveraner hätten unter anderem mit einer konservativen Bilanzpolitik die Voraussetzung dafür geschaffen, auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld den Gewinn weiter steigern zu können./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Hannover Rück

15:31 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
13.10.25 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
10.10.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

