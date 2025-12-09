DAX 24.049 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.133 -0,8%Euro 1,1640 +0,1%Öl 62,12 %Gold 4.197 -0,3%
Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück
Deutsche Börse-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt
Hannover Rück Aktie

254,20 EUR +0,60 EUR +0,24 %
STU
Marktkap. 30,24 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

JP Morgan Chase & Co.

Hannover Rück Neutral

08.12.25
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
254,20 EUR 0,60 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück von 320 auf 290 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Nach zweijähriger Outperformance sind die Analysten Farooq Hanif und Kamran Hossain für 2026 weniger optimistisch für Europas Versicherer. Die Bewertungen seien inzwischen relativ ausgereizt und die Gewinndynamik ebbe ab, schrieben sie in ihrem am Montag veröffentlichten Ausblick. Die zu erwartende Gesamtrendite im Sektor sei begrenzter als in den vergangenen Jahren. Hanif und Hossain raten daher, selektiv vorzugehen, und klare Restrukturierungsimpulse, starke Kapitalrenditen und bessere Margen zu suchen. Sie favorisieren Aegon, Beazley, Generali, Munich Re, Prudential und Sampo. Bei Hannover Rück honorieren sie zwar die Defensivqualitäten. Die hätten aber auch andere zu bieten, mit denen Hannover beim Renditepotenzial nicht mithalten könne./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
249,20 €		 Abst. Kursziel*:
16,37%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
254,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,08%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

08.12.25 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
24.11.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.25 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
20.11.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

