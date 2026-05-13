DAX 24.463 +1,4%ESt50 5.919 +1,0%MSCI World 4.779 +0,0%Top 10 Crypto 10,12 -2,2%Nas 26.402 +1,2%Bitcoin 67.804 +0,2%Euro 1,1705 -0,1%Öl 105,3 -0,4%Gold 4.700 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt kräftig zu -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz -- BMW-Hauptversammlung besiegelt Aus für Vorzugspapiere -- Marvell, GameStop, eBay, Siemens, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
Marvell-Aktie bleibt auf Rekordkurs: Wie nachhaltig ist die KI-Fantasie? Marvell-Aktie bleibt auf Rekordkurs: Wie nachhaltig ist die KI-Fantasie?
Handelskonflikt im Fokus: Trump und Xi führen Gespräche in Peking Handelskonflikt im Fokus: Trump und Xi führen Gespräche in Peking
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hapag-Lloyd Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
115,50 EUR -1,90 EUR -1,62 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,53 Mrd. EUR

KGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN HLAG47

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000HLAG475

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLAGF

Barclays Capital

Hapag-Lloyd Underweight

09:21 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
115,50 EUR -1,90 EUR -1,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 85 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Tenor der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht sei zuversichtlich gewesen, schrieb Marco Limite am Mittwochnachmittag. Er liegt mit seinen Schätzungen am oberen Ende der Konzernziele, bleibt aber wegen der hohen Bewertung der Aktien bei seiner negativen Haltung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
117,30 €		 Abst. Kursziel*:
-29,24%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
115,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,14%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

09:21 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
13.05.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
13.05.26 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
13.05.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

dpa-afx Zahlenvorlage Reederei Hapag-Lloyd rutscht in die roten Zahlen - Aktie dennoch fester Reederei Hapag-Lloyd rutscht in die roten Zahlen - Aktie dennoch fester
EQS Group EQS-News: Unwetter und Nahostkonflikt: Hapag-Lloyd mit unbefriedigendem Q1-Ergebnis
finanzen.net Hapag-Lloyd-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April
dpa-afx Hapag-Lloyd-Aktie leichter: Frachter verlässt den Persischen Golf
dpa-afx Schiff Hapag-Lloyds hat den Persischen Golf verlassen
dpa-afx Verband: Schiffe in der Golfregion werden weiter versichert
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Hapag-Lloyd auf 96 Euro - 'Sell'
finanzen.net März 2026: Die Expertenmeinungen zur Hapag-Lloyd-Aktie
finanzen.net Hapag-Lloyd: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
RTE.ie Hapag-Lloyd posts Q1 net loss on severe weather, Iran war
EQS Group EQS-News: Severe weather and Middle East conflict: Hapag-Lloyd Q1 result unsatisfactory
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd publishes 2025 annual report and proposes dividend of EUR 3.00 per share
Business Times Maersk, Hapag-Lloyd, Japan’s Ocean Network slapping on fuel surcharge for road transport
EQS Group EQS-News: Karl Gernandt elected Chairman of the Supervisory Board of Hapag-Lloyd AG
EQS Group EQS-Adhoc: Karl Gernandt elected Chairman of the Supervisory Board of Hapag-Lloyd AG
Benzinga Hapag Lloyd To Buy ZIM For $4.2 Billion In Massive Shipping Deal
RTE.ie Hapag-Lloyd buys Israel's ZIM for $4.2 billion
RSS Feed
Hapag-Lloyd AG zu myNews hinzufügen