Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 20,53 Mrd. EURKGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 85 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Tenor der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht sei zuversichtlich gewesen, schrieb Marco Limite am Mittwochnachmittag. Er liegt mit seinen Schätzungen am oberen Ende der Konzernziele, bleibt aber wegen der hohen Bewertung der Aktien bei seiner negativen Haltung./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
117,30 €
|Abst. Kursziel*:
-29,24%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
115,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-28,14%
|
Analyst Name:
Marco Limite
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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