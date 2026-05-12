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Marktkap. 24,65 Mrd. EUR

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Symbol HENOF

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

08:01 Uhr
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
63,52 EUR 0,20 EUR 0,32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Underweight" belassen. Von den 22 beobachteten Branchenwerte hätten 16 eine bessere organische Umsatzentwicklung im ersten Quartal verzeichnet als befürchtet, resümierte Analystin Celine Pannuti am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Dabei hätten allerdings auch Timing-Effekte eine Rolle gespielt. Die Jahresziele seien bestätigt worden. Die Konzerne schienen zuversichtlich, mit dem Kostendruck zurechtzukommen, der am stärksten die Anbieter von Haushalts- und Körperpflegemitteln (HPC) treffe. Hier präferiert sie Unilever aufgrund einer recht gut absehbaren Umsatzentwicklung. Henkel, Essity, Haleon, Reckitt und Beiersdorf sieht Pannuti wegen gewisser Risiken für die Jahresziele skeptisch./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
63,36 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
63,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

08:01 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
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08.05.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
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