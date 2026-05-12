Henkel vz. Aktie
Marktkap. 24,65 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Underweight" belassen. Von den 22 beobachteten Branchenwerte hätten 16 eine bessere organische Umsatzentwicklung im ersten Quartal verzeichnet als befürchtet, resümierte Analystin Celine Pannuti am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Dabei hätten allerdings auch Timing-Effekte eine Rolle gespielt. Die Jahresziele seien bestätigt worden. Die Konzerne schienen zuversichtlich, mit dem Kostendruck zurechtzukommen, der am stärksten die Anbieter von Haushalts- und Körperpflegemitteln (HPC) treffe. Hier präferiert sie Unilever aufgrund einer recht gut absehbaren Umsatzentwicklung. Henkel, Essity, Haleon, Reckitt und Beiersdorf sieht Pannuti wegen gewisser Risiken für die Jahresziele skeptisch./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
63,36 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
63,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|08:01
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
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|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
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|06.02.26
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|08:01
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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