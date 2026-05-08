Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 24,02 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 165 auf 160 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund eines sinkenden Verbrauchervertrauens und des für die Jahreszeit untypisches Wetters in Nordeuropa dürfte das zweite Quartal für die Modekette zum Ende hin schwieriger werden, schrieb Adam Cochrane in einer Einschätzung am Mittwoch./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
160,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
163,00 SEK
|Abst. Kursziel*:
-1,84%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
151,11 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|12:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|12:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets