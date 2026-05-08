Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 24,02 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 160 auf 150 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen für die Schweden am Dienstagabend an maueres Wachstum im zweiten Geschäftsquartal an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
150,00 SEK
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
163,00 SEK
|Abst. Kursziel*:
-7,98%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
151,67 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|09:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG