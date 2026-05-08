Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 24,03 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für H&M von 123 auf 114 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet für das zweite Geschäftsquartal mit einem um 2 Prozent höheren operativen Ergebnis als im Vorjahr, wie sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Bericht am 25. Juni schrieb. Sie sieht allerdings im schwierigen Umfeld mehr Risiken als Chancen bei den Schweden und kappte ihre Schätzung für das operative Ergebnis im Geschäftsjahr um 6 Prozent./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 20:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
114,00 SEK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
163,00 SEK
|Abst. Kursziel*:
-30,06%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
152,78 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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