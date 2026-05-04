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Marktkap. 41,31 Mrd. EUR

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ISIN DE0006070006

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Symbol HOCFF

Jefferies & Company Inc.

HOCHTIEF Hold

15:11 Uhr
HOCHTIEF Hold
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hochtief nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 480 Euro belassen. Der Baukonzern habe einen guten Jahresstart hingelegt, schrieb Graham Hunt am Montag in einer ersten Reaktion. Der Nettogewinn liege dank der australischen Tochter Turner 4,6 Prozent über der Konsensschätzung. Deren ähnlich starker Auftragseingang deute auf eine weiter anziehende Nachfrage im Sog des Rechenzentren-Booms für Künstliche Intelligenz (KI) hin. Vor diesem Hintergrund wirke das für 2026 weiter angestrebte Gewinnplus des Konzerns von 20 bis 30 Prozent konservativ. Zur zunächst negativen Kursreaktion verwies Hunt auf den starken Lauf der Aktie seit Jahresbeginn./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HOCHTIEF

Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
480,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
529,00 €		 Abst. Kursziel*:
-9,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
535,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,36%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
392,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

15:11 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
07.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
18.03.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
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