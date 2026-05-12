HOCHTIEF Aktie
Marktkap. 40,74 Mrd. EURKGV 28,10 Div. Rendite 1,96%
WKN 607000
ISIN DE0006070006
Symbol HOCFF
HOCHTIEF Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 480 auf 494 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Graham Hunt passte sein Bewertungsmodell in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an den Quartalsbericht an. Die Gewinnentwicklung des Baukonzerns schlage weiterhin die Erwartungen, schrieb er, bevorzugt allerdings die Aktien der spanischen Mutter ACS./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold
|Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
494,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
504,00 €
|Abst. Kursziel*:
-1,98%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
503,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,79%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
462,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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