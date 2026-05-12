DAX 24.111 +0,7%ESt50 5.823 +0,3%MSCI World 4.752 +0,0%Top 10 Crypto 10,35 +0,4%Nas 26.088 -0,7%Bitcoin 68.554 +0,0%Euro 1,1700 -0,4%Öl 107,6 -0,1%Gold 4.680 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Intel 855681 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- Infineon, NVIDIA, Birkenstock, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Krypto-Schock? Michael Saylor nennt Bitcoin-Verkäufe eine "Impfung" für den Markt Krypto-Schock? Michael Saylor nennt Bitcoin-Verkäufe eine "Impfung" für den Markt
NVIDIA-CEO Huang reist überraschend mit Trump nach China - neue Impulse für die Aktie? NVIDIA-CEO Huang reist überraschend mit Trump nach China - neue Impulse für die Aktie?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HOCHTIEF Aktie

Kaufen
Verkaufen
HOCHTIEF Aktien-Sparplan
503,00 EUR +2,00 EUR +0,40 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,74 Mrd. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 607000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006070006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HOCFF

Jefferies & Company Inc.

HOCHTIEF Hold

08:11 Uhr
HOCHTIEF Hold
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
503,00 EUR 2,00 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 480 auf 494 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Graham Hunt passte sein Bewertungsmodell in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an den Quartalsbericht an. Die Gewinnentwicklung des Baukonzerns schlage weiterhin die Erwartungen, schrieb er, bevorzugt allerdings die Aktien der spanischen Mutter ACS./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
494,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
504,00 €		 Abst. Kursziel*:
-1,98%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
503,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,79%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
462,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

08:11 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
12.05.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
11.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
07.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

finanzen.net Profitable HOCHTIEF-Anlage? MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr eingefahren MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr eingefahren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 494 Euro - 'Hold'
finanzen.net HOCHTIEF hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagnachmittag billiger
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX schwächelt am Nachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagmittag verlustreich
finanzen.net XETRA-Handel MDAX gibt zum Start nach
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Ángel Manuel Muriel Bernal, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (“Long Term ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Christa Andresky, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (“Long Term Incentive Plan ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Juan Santamaria Cases, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (“Long Term Incentive ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Martina Steffen, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive Compensation ...
EQS Group EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF increases operational net profit guidance for 2025
RSS Feed
HOCHTIEF AG zu myNews hinzufügen