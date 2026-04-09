Goldman Sachs Group Inc.

Holcim Buy

08:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Holcim von 77 auf 82 Franken angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der schlechte Lauf der Aktien 2026 und insbesondere seit seiner Abstufung im Januar biete eine gute Einstiegschance in eine mehrjährige Wachstumsstory, schrieb Ben Rada Martin am Donnerstagabend. Er geht davon aus, dass der europäische Emissionshandel (ETS) weitgehend unverändert bleiben wird. Dies gebe Sicherheit für die Kostenkurve des Zementkonzerns in Europa über seine Führungsrolle bei der Dekarbonisierung. Holcim sei zudem am wenigsten anfällig für Energiekosteninflation./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:33 / BST

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Bildquellen: Holcim