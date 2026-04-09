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Symbol HCMLF

Goldman Sachs Group Inc.

Holcim Buy

08:16 Uhr
Holcim Buy
Aktie in diesem Artikel
Holcim AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Holcim von 77 auf 82 Franken angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der schlechte Lauf der Aktien 2026 und insbesondere seit seiner Abstufung im Januar biete eine gute Einstiegschance in eine mehrjährige Wachstumsstory, schrieb Ben Rada Martin am Donnerstagabend. Er geht davon aus, dass der europäische Emissionshandel (ETS) weitgehend unverändert bleiben wird. Dies gebe Sicherheit für die Kostenkurve des Zementkonzerns in Europa über seine Führungsrolle bei der Dekarbonisierung. Holcim sei zudem am wenigsten anfällig für Energiekosteninflation./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holcim

Zusammenfassung: Holcim Buy

Unternehmen:
Holcim AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
82,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,58 CHF		 Abst. Kursziel*:
17,85%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Rada Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Holcim AG

08:16 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
04.09.25 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.25 Holcim Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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