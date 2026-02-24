HSBC Aktie
Marktkap. 254,55 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 1120 Pence auf "Hold" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Konsensschätzung um neun Prozent übertroffen, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch. Profitiert habe die Großbank von den Nettozinserträgen, die wiederum von gestiegenen Einlagen und einem höheren Referenzzinssatz in Hongkong (HIBOR) getragen worden seien./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
