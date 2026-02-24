DAX 24.986 +0,0%ESt50 6.117 +0,0%MSCI World 4.546 +0,1%Top 10 Crypto 8,1740 -0,1%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.119 +1,3%Euro 1,1803 +0,2%Öl 71,18 +0,0%Gold 5.187 +0,8%
HSBC Aktie

15,20 EUR +0,34 EUR +2,29 %
STU
13,25 CHF -0,33 CHF -2,41 %
BRX
Marktkap. 254,55 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

Jefferies & Company Inc.

HSBC Hold

08:01 Uhr
HSBC Hold
HSBC Holdings plc
15,20 EUR 0,34 EUR 2,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 1120 Pence auf "Hold" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Konsensschätzung um neun Prozent übertroffen, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch. Profitiert habe die Großbank von den Nettozinserträgen, die wiederum von gestiegenen Einlagen und einem höheren Referenzzinssatz in Hongkong (HIBOR) getragen worden seien./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Hold

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,20 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,91 £		 Abst. Kursziel*:
-13,27%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

08:21 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
08:11 HSBC Overweight Barclays Capital
08:06 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 HSBC Hold Jefferies & Company Inc.
05.02.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu HSBC Holdings plc

dpa-afx Dank Vermögensverwaltung HSBC-Aktie im Aufwind: Ergebnis trotz Sonderbelastungen besser als erwartet HSBC-Aktie im Aufwind: Ergebnis trotz Sonderbelastungen besser als erwartet
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Ausblick: HSBC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen
finanzen.net Schwache Performance in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Börse Europa in Grün: So steht der STOXX 50 aktuell
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester
Financial Times HSBC says capital ratios need to improve before it resumes buybacks
Business Times HSBC profit beats forecasts with strong performance from wealth business
Business Times HSBC profit beats as wealth division boosted by client income
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights HSBC, Itau Unibanco and Barclays
Cointelegraph UK government appoints HSBC for tokenized bond pilot
Business Times HSBC to cull underperformers as some bankers face zero bonuses
Financial Times How HSBC fashioned a $600bn debt machine
Financial Times HSBC targets Hong Kong IPOs after missing out on listings boom
