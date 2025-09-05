Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 101,88 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die europäischen Versorgerwerte seien im ersten Halbjahr als relative Gewinner aus der Suche nach defensiven Aktien hervorgegangen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Allerdings habe sich auch das fundamentale Bild für den Sektor deutlich verbessert. Für das zweite Halbjahr sieht die Expertin weiteres Aufwärtspotenzial und nannte RWE, National Grid, Redeia, SSE, Veolia, United Utilities, EDPR sowie Terna als ihre "Top Picks"./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 16:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
