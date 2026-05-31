Inditex Aktie
Marktkap. 164,17 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Textilkonzern habe einen robusten Jahresauftakt hingelegt, schrieb James Grzinic am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er sieht Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) ein wenig über den Konsensschätzungen. Das organische Umsatzwachstum und die Entwicklung seit Anfang Mai belegten die Fähigkeit der Spanier, in einem schwierigeren europäischen Marktumfeld ihre Marktanteile auszubauen. Die erneut bestätigte Bruttomargen-Prognose auf Vorjahresniveau bestärke überdies die Überzeugung, dass Inditex in der Lage sei, die Auswirkungen des zunehmenden Drucks auf die Herstellungskosten einzudämmen. Zudem blieben die Aktien attraktiv bewertet./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Buy
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,34 €
|Abst. Kursziel*:
12,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,75%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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