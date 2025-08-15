DAX 24.304 -0,2%ESt50 5.435 -0,2%Top 10 Crypto 15,97 -0,2%Dow 44.946 +0,1%Nas 21.623 -0,4%Bitcoin 98.711 -1,6%Euro 1,1703 -0,1%Öl 65,93 -0,3%Gold 3.352 +0,5%
Inditex Aktie

43,69 EUR +0,31 EUR +0,71 %
STU
43,26 EUR +0,21 EUR +0,49 %
GVIE
Marktkap. 135,36 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

Symbol IDEXF

JP Morgan Chase & Co.

08:31 Uhr
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
43,69 EUR 0,31 EUR 0,71%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der am 10. September anstehende Quartalsbericht des Textilkonzerns dürfte einen gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegenen Umsatz sowie ein weitgehend unverändertes operatives Ergebnis (Ebit) belegen, schrieb Georgina Johanan in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Wie üblich dürften sich die Spanier auch zur aktuellen Geschäftsentwicklung äußern. Die Aktie bleibt einer der bevorzugten Branchentitel der Expertin, die die jüngste Kursschwäche als Kaufgelegenheit sieht./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 16:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,26 €		 Abst. Kursziel*:
15,58%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,44%
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

08:31 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.25 Inditex Underperform RBC Capital Markets
14.07.25 Inditex Hold Deutsche Bank AG
14.07.25 Inditex Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

